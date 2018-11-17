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Греф рассказал, почему россияне стали больше тратить

17 Ноября 2018 в 15:44
Греф рассказал, почему россияне стали больше тратить

Россияне в 2018 году стали меньше сберегать и больше тратить. Об этом рассказал в субботу глава Сбербанка РФ Герман Греф.

«Сберегательная модель поведения в прошлом году изменилась, люди стали больше сберегать, чем тратить, а в этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить» - сказал Греф, слова которого приводит ТАСС.

По мнению экономиста, у людей появилась уверенность, выросли доходы и зарплаты. При этом Греф отметил, что внутренний спрос, основанный на росте денежных доходов население, «сейчас ниже, чем хотелось бы, но он растет».

Ранее появилась информация, что индекс социального оптимизма россиян за год упал с 63 до 40 пунктов. Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН связал такие настроения с «невротизацией» населения новостями о новых налогах и повышении коммунальных расходов.

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