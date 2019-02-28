Греф предрёк снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году

Ставки по ипотеке в России вряд ли снизятся до 8% в этом году. Как пишет РИА Новости, об этом в ходе телефонной конференции заявил глава Сбербанка Герман Греф. Однако в следующем году, по его словам, такое снижение вполне возможно.

Между тем, по данным Центробанка, на 1 января 2019 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России составляла 9,56% годовых. Исторического минимума - 9,41% - она достигла в сентябре прошлого года. Впервые ниже 10% - опустилась в октябре 2017-го.

Напомним, ранее Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил правительству и ЦБ принять меры по снижению ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже. Соответствующий доклад кабмин долен подготовить до 15 января 2020 года.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с НСН назвал несколько условий, при которых это поручение останется не только выполненным формально, но станет реально работать.