Греф хочет отдать «всю грязную работу» роботам

Глава Сбербанка Герман Греф на финале конкурса управленцев «Лидеры России» заявил, что роботизация позволит изменить мир к лучшему. По его мнению, роботы будут выполнять «всю грязную работу». «Я думаю, что у нас останется значительно более интересная часть», - сказал Греф. Он также отметил, что люди все равно будут работать, но, возможно, им придется сменить профессии.

Ранее футуролог рассказал, кому роботы разрешат работать в будущем. Профессор ВШЭ Андрей Коротаев рассказал НСН, каким профессиям не грозит лишение рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта. Он добавил, что в ближайшие 20-30 лет можно ожидать стремительного развития медицинских технологий, но тем не менее, продолжат появляться рабочие места в сфере здравоохранения.