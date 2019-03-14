Четверг
14 марта
USD 65.59
EUR 74.02
Горячие новости

Греф хочет отдать «всю грязную работу» роботам

14 Марта 2019 в 15:19
Греф хочет отдать «всю грязную работу» роботам

Глава Сбербанка Герман Греф на финале конкурса управленцев «Лидеры России» заявил, что роботизация позволит изменить мир к лучшему. По его мнению, роботы будут выполнять «всю грязную работу». «Я думаю, что у нас останется значительно более интересная часть», - сказал Греф. Он также отметил, что люди все равно будут работать, но, возможно, им придется сменить профессии.

Ранее футуролог рассказал, кому роботы разрешат работать в будущем. Профессор ВШЭ Андрей Коротаев рассказал НСН, каким профессиям не грозит лишение рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта. Он добавил, что в ближайшие 20-30 лет можно ожидать стремительного развития медицинских технологий, но тем не менее, продолжат появляться рабочие места в сфере здравоохранения.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.