Гражданин ЕС задержан в Иране за причастность к беспорядкам

В иранском городе Боруджерд, расположенном на западе республики в провинции Лурестан, задержан гражданин ЕС. Сотрудники силовых структур Ирана подозревают иностранца в причастности к беспорядкам.

Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя судебных властей города Хамида Резу Баалхасани, следствие выяснило, что европеец является зачинщиком беспорядков.

Ранее власти Ирана обвинили в организации массовый акций протеста американцев и саудитов. Президент США Дональд Трамп открыто поддержал протестующих в Иране и пообещал им «поддержку в свое время».

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в эфире НСН сегодня заявил, что мятеж в Иране готовился давно и развивается он по сирийскому сценарию.