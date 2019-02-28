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Государственная измена дорога обошлась жителям Симферополя

28 Февраля 2019 в 20:57
Государственная измена дорога обошлась жителям Симферополя

Северо-Кавказским окружным военным судом признаны виновными в совершении государственной измены в форме выдачи государственной тайны гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота майор Дмитрий Долгополов и в форме шпионажа его сожительница гражданка России Анна Сухоносова, передает Крымское информационное агентство.

Фигуранты задержаны сотрудниками ФСБ в сентябре 2017 года в Симферополе.

Долгополов приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сухоносова проведет в колонии общего режима 9 лет.

Подсудимые свою вину признали полностью и раскаялись в содеянном.

Сухоносову завербовал сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Клименок. После этого женщина привлекла гражданского мужа к сотрудничеству с украинской спецслужбой за денежное вознаграждение. Утечка секретных сведений могла нанести ущерб обороноспособности государства.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Долгополов до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. После присоединения Крыма к России он не прибыл на территорию континентальной Украины для прохождения дальнейшей службы, а перешел на воинскую службу в ряды ВМФ России. Против него, как и против других бывших украинских военнослужащих, изменивших присяге, было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК Украины «Государственная измена».

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