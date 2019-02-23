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Родители украинских финалисток Евровидения включены в базу «Миротворца»

23 Февраля 2019 в 17:16
Родители украинских финалисток Евровидения включены в базу «Миротворца»
Сестры Опанасюк. Фото: Dmytro Honcharov

Родители победительниц украинского национального отборочного тура Евровидения-2019 сестер Анны и Марии Опанасюк, включены в базу данных антироссийского сайта «Миротворец» еще в 2015 году.

Провокационная кампания вокруг участниц группы Anna Maria началась в связи с их высказываниями о принадлежности Крыма. Певицы отказались признать «оккупацию» Крыма Россией.

Данные на мать девушек, заместителя председателя Совета министров Крыма - руководителя аппарата Совета министров Республики Крым, Ларису Опанасюк включены в картотеку «Миротворца» в 2015 году. О Ларисе Опанюк сказано, что она «нарушила присягу госслужащего, приняла гражданство РФ». В то же время в базе сайта размещен профиль отца украинских исполнительниц, певца Александра Опанасюка. По информации «Миротворца», он «нарушил присягу судьи и законодательство Украины». В отношении него генпрокуратурой Украины открыто уголовное дело по статье «государственная измена».

Скандальная репутация сайта «Миротворец» связана с опубликованием персональных данных общественных и политических деятелей, журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР и других граждан, которых считает «изменниками родины».

Евровидение-2019 состоится состоится в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.


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