В России решили пересмотреть пиво

Сейчас по существующим нормам и стандартам, пивом должен называться напиток, в котором на солод в основном сырье приходится не менее 80%. Во всех остальных случаях, когда изготовители меняют основной ингредиент на более дешевые заменители, считается пивным напитком.
Как пишет РБК, проблема качества пива стала актуальной летом прошлого года. Тогда в преддверии чемпионата мира по футболу Роскачество провело исследование самых популярных сортов пива и высказало в итоге множество претензий.
Ранее Минздрав предложил увеличить возраст продажи алкоголя. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире НСН, что запрет не только не решит проблему употребления алкоголя молодежью, но и усугубит ситуацию.