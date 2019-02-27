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В России решили пересмотреть пиво

27 Февраля 2019 в 08:28
В России решили пересмотреть пиво
ГОСТ на пиво предложили доработать в Росалкогольрегулировании. Там предложили включить в стандарт методики, позволяющие определить долю солода. Многие эксперты заявили, что в итоге некоторые популярные сорта могут быть признаны пивными напитками.

Сейчас по существующим нормам и стандартам, пивом должен называться напиток, в котором на солод в основном сырье приходится не менее 80%. Во всех остальных случаях, когда изготовители меняют основной ингредиент на более дешевые заменители, считается пивным напитком.

Как пишет РБК, проблема качества пива стала актуальной летом прошлого года. Тогда в преддверии чемпионата мира по футболу Роскачество провело исследование самых популярных сортов пива и высказало в итоге множество претензий.

Ранее Минздрав предложил увеличить возраст продажи алкоголя. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире НСН, что запрет не только не решит проблему употребления алкоголя молодежью, но и усугубит ситуацию.

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