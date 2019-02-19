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Госдума запретила военнослужащим смартфоны и планшеты

19 Февраля 2019 в 12:41
Госдума запретила военнослужащим смартфоны и планшеты

Госдума приняла закон об ограничениях для военнослужащих в третьем, окончательном чтении. Новая норма запрещает им передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе, своих сослуживцах, близких родственниках, а также командовании и расположении воинских частей, отмечает RT.

Во время службы, в том числе и на военных сборах, теперь нельзя иметь любые средства, которые позволяют с помощью интернета распространять информацию. Речь идет о любых смартфонах, планшетах, навигаторах, видеорегистраторах, внешних носителях информации, пишет «Газета.ру».

Запрет не касается кнопочных телефонов без фотокамеры.

Ранее президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН заявил, что время для появления таких запретов уже давно упущено.

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