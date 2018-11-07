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Госдума ужесточает наказания для спекулянтов театральными билетами

7 Ноября 2018 в 10:35
Госдума ужесточает наказания для спекулянтов театральными билетами
В Госдуме готовят поправки в законопроект, ужесточающий наказание для спекулянтов театральными билетами. Комитет по культуре предлагает увеличить размера штрафа из-за того, что театры несут убытки, отмечает «Парламентская газета».

Закон «О защите прав потребителей» разрешает сдавать билеты за час до начала спектакля и получить обратно его полную стоимость. Спекулянты нередко покупают билеты, продают их с наценкой, а оставшиеся сдают в кассу.

Как пишет «ФедералПресс», поправки предполагают увеличение штрафа до миллиона рублей для юридических лиц и 300 тысяч -для физических. Кроме того, театрам хотят разрешить устанавливать собственные правила возврата билетов.

Законопроект был принят в первом чтении, в среду, 7 ноября, состоится заседание, куда позвали директора Театра Наций и «Практика», руководителей Московской филармонии, цирка Никулина, музейного сообщества и крупнейших билетных операторов. Пригласили в Госдуму и замгенпрокурора РФ Николая Винниченко.

Ранее актёр театра и кино Вениамин Смехов в эфире НСН поддержал идею дать российским аэропортам имена выдающихся деятелей культуры.

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