Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект по пенсиям

Депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении закон об основных параметрах изменений в пенсионном законодательстве. Большинство из присутствовавших на заседании парламентариев (72,7%) проголосовали «за», 22,7% высказались против, еще 0,2% воздержались.

Прием поправок к проекту закона о пенсионной реформе будет продлен с 18 августа до 24 сентября 2018 года. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, передает RT. Таким образом Госдума в отличие от традиционных 30 дней, определила период более двух месяцев для дальнейшего обсуждения законопроекта.

В первом чтении принимаются базисные установки, а содержательная часть будет рассматриваться уже во втором чтении.

Ранее министр труда и соцзащиты Владислав Топилин заявил, что пенсии неработающих россиян после принятия законопроекта по изменениям в пенсионном законодательстве рекордно вырастут. Предполагается, что ежегодно рост цен составит в среднем 1 тысячу рублей.