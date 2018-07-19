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Топилин рассказал о рекордном росте пенсий после реформы

19 Июля 2018 в 13:09
Топилин рассказал о рекордном росте пенсий после реформы

Пенсии россиян вырастут беспрецедентно после принятия изменений в пенсионную систему. Об этом рассказал глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин.

Он пояснил, что прогнозируемая инфляция по итогам 2018 года ожидается в 3%. Это означает, что выплаты пенсионерам будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции. По словам министра, такого в истории России еще не было.

Топилин отметил, что принятие правительственного закона по пенсионной реформе позволит ежегодно увеличивать выплаты неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей.

Сегодня Госдума рассматривает правительственную инициативу по пенсиям в первом чтении.

 

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