Топилин рассказал о рекордном росте пенсий после реформы

Пенсии россиян вырастут беспрецедентно после принятия изменений в пенсионную систему. Об этом рассказал глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин.

Он пояснил, что прогнозируемая инфляция по итогам 2018 года ожидается в 3%. Это означает, что выплаты пенсионерам будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции. По словам министра, такого в истории России еще не было.

Топилин отметил, что принятие правительственного закона по пенсионной реформе позволит ежегодно увеличивать выплаты неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей.

Сегодня Госдума рассматривает правительственную инициативу по пенсиям в первом чтении.