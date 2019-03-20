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Госдума рассказала, кому положены ипотечные каникулы

20 Марта 2019 в 16:50
Госдума рассказала, кому положены ипотечные каникулы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов рассказал, кому полагаются ипотечные каникулы. Он сообщил, что льгота может быть предоставлена тем, кому понадобились деньги на экстренные нужды, например плату за лечение или обучение, сообщает РИА ФАН. Кроме того, воспользоваться ипотечными каникулами смогут те граждане, которые лишились работы или стали не трудоспособны.

Катаносов сообщил, что такое решение президента России будет полезным для граждан и уточнил, что на воплощении идеи не потребуется выделять денег из государственной казны

«Ресурсы бюджета задействованы не будут. Речь разве что идет о ресурсах банка, причем в косвенном виде», — объяснил зампред.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев на пресс-конференции НСН рассказал, что выдача ипотечных каникул будет зависеть от ЦБ РФ.

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