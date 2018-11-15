Госдума приняла закон о самозанятых

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о самозанятых гражданах. Он предполагает, что с оказания услуг или продажи товаров другим гражданам таки гражданам надо будет уплатить 4% с дохода. Если речь идет о взаимодействии с компаниями и юрлицами, то ставка поднимается до 6%. Чтобы официально стать самозанятым, гражданам достаточно установить мобильное приложение «Мой налог», разработанное Федеральной налоговой службой.

Эксперимент продлится в течение 10 лет в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Ожидается, что нормы позволят вывести из тени около 20−30 млн человек, сообщает Ura.ru.

Ранее общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН выразил уверенность, что россияне не готовы добровольно заявить о своих дополнительных заработках.

