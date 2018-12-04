Госдума поддержала повышение МРОТ в 2019 году

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 2019 года до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей прошел второе чтение в Госдуме. Как пишет РИА Новости, парламентарии поддержали его единогласно.

RT в свою очередь подчёркивает, что ранее депутат от фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что Госдума может принять закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на этой неделе.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что заработные платы в России растут беспрецедентными темпами. С таким заявлением выступил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. По его словам, происходит рост как реальных, так и номинальных доходов. Повышение зарплат в 2018 году составило 11%, отметил глава Минтруда. По его мнению, это во многом объясняется выполнением майских указов президента и уравниванием МРОТ и прожиточного минимума, отмечает Ura.ru.

В утверждении о росте зарплат россиян кроется немалая доля лукавства, заметил в эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.