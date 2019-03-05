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Госдума почтила память Жореса Алфёрова минутой молчания

5 Марта 2019 в 12:06
Госдума почтила память Жореса Алфёрова минутой молчания

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник почтила минутой молчания память о Нобелевском лауреате и депутате от фракции КПРФ Жореса Алферова. Об этом сообщает РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Алфёров был «человеком, которого все безмерно уважали и ценили. Являлся депутатом на протяжении шести созывов. Был ученым с мировым именем, который сделал многое для развития физики».

Также Володин добавил, что депутаты Госдумы могут обратиться Владимиру Путину с вопросом об увековечивании памяти ученого Жореса Алферова, отмечает Агентство городских новостей «Москва».

Между тем, ранее временно исполняющий обязанности главы северной столицы Александр Беглов рассказал о том, что в Санкт-Петербурге увековечат память скончавшегося учёного, лауреата Нобелевской премии Жореса Алфёрова. Об этом пишет ТАСС. По словам Беглова, как именно следует отдать дань памяти покойному, будет решено совместно с его семьёй.

Как напоминает RT, Жорес Алфёров ушёл из жизни поздно вечером 1 марта в возрасте 88 лет. Он занимал более четверти века пост вице-президента РАН, в 2000-ом году был удостоен Нобелевской премии за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Помимо этого он оставил миру множество учеников, рассказал в эфире НСН экс-президент РАН, академик Владимир Фортов.

Жореса Алферова похоронят на кладбище в Комарове под Санкт-Петербургом, отмечает Ura.ru.

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