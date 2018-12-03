Госдума отыскала для бюджета России около полмиллиарда рублей

По его словам, сэкономлено по расходным полномочиям Госдумы и порядка ста миллионов относительно фонда оплаты труда депутатов.
Общая сумма в 0,5 миллиарда уже включает сэкономленные расходы на заработную плату парламентариям, уточнил Володин, подчеркнув, что все эти средств нижняя палата вернет в федеральный бюджет.
Ранее НСН сообщила, что Госдума приняла закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.
Инициатива исходила от президента Путина, который между первым и вторым чтениями законопроекта о пенсионной реформе внес к нему целый ряд поправок. За отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста, то есть до пяти лет до назначения страховой пенсии, вводится штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, мера носит, прежде всего, предупредительный характер