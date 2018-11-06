Госдума одобрила законопроект о наказании за вовлечение в митинги несовершеннолетних

Госдума на заседании во вторник, 6 ноября, приняла в первом чтении проект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, пишет RT.

Документ предусматривает штрафы, а также обязательные работы для лиц, которые привлекают несовершеннолетних к участию в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

При этом дела о таких административных правонарушениях будет отнесено к компетенции судей. А вот протоколы будут составляться полицейскими.