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Госдума одобрила законопроект о наказании за вовлечение в митинги несовершеннолетних

6 Ноября 2018 в 12:45
Госдума одобрила законопроект о наказании за вовлечение в митинги несовершеннолетних
Госдума на заседании во вторник, 6 ноября, приняла в первом чтении проект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции,пишет RT.

Документ предусматривает штрафы, а также обязательные работы для лиц, которые привлекают несовершеннолетних к участию в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

При этом дела о таких административных правонарушениях будет отнесено к компетенции судей. А вот протоколы будут составляться полицейскими.

Ране в эфире НСН первый замруководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев рассказал об идее создать отдельные тюрьмы для террористов.

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