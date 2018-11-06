Госдума одобрила законопроект о наказании за вовлечение в митинги несовершеннолетних

Документ предусматривает штрафы, а также обязательные работы для лиц, которые привлекают несовершеннолетних к участию в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
При этом дела о таких административных правонарушениях будет отнесено к компетенции судей. А вот протоколы будут составляться полицейскими.
Ране в эфире НСН первый замруководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев рассказал об идее создать отдельные тюрьмы для террористов.