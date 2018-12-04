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Госдума одобрила закон о запрете «колумбайн-сообществ»

4 Декабря 2018 в 11:58
Госдума одобрила закон о запрете «колумбайн-сообществ»

Государственная дума Российской Федерации проголосовала в третьем, окончательном чтении за законопроект Ирины Яровой о защите детей от так называемых «колумбайн-сообществ». Блокироваться будет любая информация, цель которой – вовлечь несовершеннолетних в противоправную активность, представляющую угрозу для их жизни или здоровья. Под запрет также попадает контент, склоняющий к действиям аналогичного характера, отмечает RT.

Вся такая информация будет заноситься в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора. Согласно документу, хостинг-провайдеры должны будут в оперативном порядке – в течение суток - ограничить доступ к сетевому ресурсу, если его владелец не реагирует на требование убрать запрещённую информацию.

«Колумбайн» — название школы в американском штате Колорадо, где в 1999 году двое учащихся совершили массовое убийство, после чего покончили с собой. Этой историей интересовался студент Керченского политехнического колледжа, который в октябре устроил нападение на собственное учебное заведение. В результате бойни погиб 21 человек.

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