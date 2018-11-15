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Госдума одобрила путинский проект о смягчении статьи УК об экстремизме

15 Ноября 2018 в 12:59
Госдума одобрила путинский проект о смягчении статьи УК об экстремизме

Госдума в первом чтении одобрила поправки в статью УК России об экстремизме, сообщает RT. Проект ранее внес на обсуждение нижней палаты президент Владимир Путин. В пояснении к документу говорилось, что не всегда на практике закон применяется обоснованно.

В эфире НСН один из инициаторов смягчения наказания по статье, депутат нижней палаты парламента Сергей Шаргунов завил, что поправки в УК РФ должны быть приняты Госдумой, и он намерен требовать амнистии в отношении тех, кто, по его мнению, ошибочно обвиняется или был осужден по этой статье.

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