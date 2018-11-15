Шаргунов потребует амнистии для осужденных за экстремизм

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Депутат Госдумы в эфире НСН рассказал о рассмотрении парламентариями законопроектов о декриминализации статьи 282 УК РФ.

Пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ об ответственности за экстремизм будет рассмотрен в Госдуме в первом чтении 15 ноября.

В эфире НСН один из инициаторов смягчения наказания по статье, депутат нижней палаты парламента Сергей Шаргунов завил, что поправки в УК РФ должны быть приняты Госдумой, и он намерен требовать амнистии в отношении тех, кто, по его мнению, ошибочно обвиняется или был осужден по этой статье.



«282-ая статья [“Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”] стала притчей во языцех и предлогом для расправы над любым неугодным. Идея смягчить эту статью, не делать людей, обвиняемых в экстремизме, автоматом уголовниками, кажется мне существенным шагом в сторону здравого смысла. После Прямой линии появилось поручение президента РФ, а затем внесенная им инициатива по изменению законодательства, и я не сомневаюсь, что Дума проголосует “за”. Сегодня я призову к широкой амнистии в отношении тех, кто обвиняется в так называемом экстремизме. Люди до сих пор сидят по совершенно надуманным поводам, как я считаю», - заявил парламентарий.

После принятия закона, по мнению Сергея Шаргунова, многие дела по 282-ой статье УК РФ будут пересмотрены. «Некоторые дела уже начали рассыпаться на глазах. В целом, несмотря на то, что сохраняется обвинительный уклон нашего правосудия, подобный закон, на фоне большого количества драконовских законов, это просвет», - добавил депутат Госдумы.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что пакет законопроектов о декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ после его принятия «будет иметь обратную силу» и будет распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры, передает ТАСС.

Напомним, смягчение наказание предполагает, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Одновременно вводится административная ответственность для граждан в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательных работ на срок до 100 часов или административного ареста на срок до 15 суток. Для юрлиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.