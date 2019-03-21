Госдума одобрила проект закона об ипотечных каникулах

Госдума приняла в первом чтении проект закона об ипотечных каникулах. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, это первый законопроект, разработанный в рамках реализации послания президента России Владимира Путина, передает RT.

Согласно документу, норма распространяется на все кредиты, включая те, которые были выданы до вступления в силу этого закона.

Ранее на пресс-конференции НСН руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева выступила за увеличение срока ипотечных каникул. По ее мнению, людям требуется больше времени для поиска работы, чем шесть месяцев.

