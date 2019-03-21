Четверг
21 марта
USD 64.28
EUR 72.94
Горячие новости

Госдума одобрила проект закона об ипотечных каникулах

21 Марта 2019 в 12:27
Госдума одобрила проект закона об ипотечных каникулах

Госдума приняла в первом чтении проект закона об ипотечных каникулах. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, это первый законопроект, разработанный в рамках реализации послания президента России Владимира Путина, передает RT.

Согласно документу, норма распространяется на все кредиты, включая те, которые были выданы до вступления в силу этого закона.

Ранее на пресс-конференции НСН руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева выступила за увеличение срока ипотечных каникул. По ее мнению, людям требуется больше времени для поиска работы, чем шесть месяцев.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.