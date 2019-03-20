Госдума обсудит взыскание компенсации за Крым

Совет Госдумы в среду, 20 марта, обсудит возможность взыскания с Украины компенсации за экономические потери Крыма. Речь идет о тех потерях, которые понес полуостров, будучи под властью Киева. Об этом на пленарном заседании палаты сообщил ее спикер Вячеслав Володин, передает ТАСС.

После этого планируется принятие конкретных решений.

15 марта спикер нижней палаты предложил взыскать с Украины потери, которые Крым понес за время его нахождения в составе этой страны, пишут «Известия». Делать это Володин предполагает через европейские правовые структуры.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил НСН, что счета России и Украины по Крыму – не более, чем политический троллинг.