Госдеп угрожает «болью» России за украинских моряков

В Государственном департаменте США вновь выступили с призывом к Москве отпустить военнослужащих ВМС Украины, арестованных за нарушение госграницы в Чёрном море. В противно случае высокопоставленный чиновник внешнеполитического ведомства пригрозил России «болью и последствиями».

Сотрудник Госдепа в очередной раз назвал украинскую провокацию в Керченском проливе «актом агрессии» со стороны России, а также «нарушением международного права и свободы судоходства».

Как отмечает РЕН ТВ , он также призвал Евросоюз задуматься о целесообразности строительства «Северного потока - 2"». Как заявил чиновник Госдепа, этот газопровод в обход Украины ослабит средства устрашения и сдерживания России.

Стенограмму этого заявления обнародовала пресс-служба Госдепа. Она не уточнила имя выступавшего, однако в одном из фрагментов он сам называет себя сопредседателем американско-украинской комиссии по стратегическому партнерству. Известно, что со стороны США её возглавляет госсекретарь Майкл Помпео, передает РИА Новости.

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ, а также экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил ранее, что корабли НАТО в Чёрном море могут спровоцировать ядерную войну.