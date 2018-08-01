Facebook рассказал о борьбе со вмешательством в промежуточные выборы США

Популярная соцсеть Facebook удалила 32 подозрительных страницы и аккаунтов и рассказала об этом в официальном сообщении, передаёт Североамериканское бюро НСН.Отмечается, что источники подозрительной активности не установлены, однако найдены сходства с так называемой российской «фабрикой троллей», ранее обвинённой во вмешательстве в выборы президента США 2016 года.