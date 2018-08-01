Facebook рассказал о борьбе со вмешательством в промежуточные выборы США
1 Августа 2018 в 06:49
Популярная соцсеть Facebook удалила 32 подозрительных страницы и аккаунтов и рассказала об этом в официальном сообщении, передаёт Североамериканское бюро НСН.
Отмечается, что источники подозрительной активности не установлены, однако найдены сходства с так называемой российской «фабрикой троллей», ранее обвинённой во вмешательстве в выборы президента США 2016 года.
(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.
Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.