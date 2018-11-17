Госдеп США поможет Киеву в борьбе с «российской агрессией»

Вашингтон продолжит давить на Россию санкциями, пока Москва «не выполнит в полном объеме Минские соглашения и не вернет Украине Крым». Такое обещание дал главе украинского МИД Павлу Климкину американский коллега Майк Помпео.

По словам госсекретаря США, Вашингтон будет ужесточать санкционную политику в отношении Москвы и поддерживать «дух смелости и решительности, который направляет Украину в борьбе за свой суверенитет», пишет RT.

Ранее Помпео заявлял, что Украина и США договорились о мерах противодействия реализации проекта «Северный поток-2». Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, что Украина будет ежегодно терять по 2,5 млрд долларов после запуска нового российского газопровода в Европу.