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Госдеп США поможет Киеву в борьбе с «российской агрессией»

17 Ноября 2018 в 11:01
Госдеп США поможет Киеву в борьбе с «российской агрессией»

Вашингтон продолжит давить на Россию санкциями, пока Москва «не выполнит в полном объеме Минские соглашения и не вернет Украине Крым». Такое обещание дал главе украинского МИД Павлу Климкину американский коллега Майк Помпео.

По словам госсекретаря США, Вашингтон будет ужесточать санкционную политику в отношении Москвы и поддерживать «дух смелости и решительности, который направляет Украину в борьбе за свой суверенитет», пишет RT.

Ранее Помпео заявлял, что Украина и США договорились о мерах противодействия реализации проекта «Северный поток-2». Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, что Украина будет ежегодно терять по 2,5 млрд долларов после запуска нового российского газопровода в Европу.

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