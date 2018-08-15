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Госдеп США опроверг заморозку Договора по открытому небу

15 Августа 2018 в 06:49
Госдеп США опроверг заморозку Договора по открытому небу
В Госдепе США опровергают ранее появившуюся в СМИ информацию о заморозке Договора по открытому небу с американской стороны. Об этом представитель внешнеполитического ведомства рассказала в интервью ТАСС.

По ее словам, американские власти не приостанавливают сотрудничество по договору, разрешающему участникам облёт территорий друг друга, а наоборот сохраняют свою приверженность к выполнению соглашения.

«Это демонстрирует разрешение на рекапитализацию наших самолетов для использования в рамках Договора по открытому небу, а также наши продолжающиеся усилия по модернизации нашего [воздушного] флота», — пояснила представитель Госдепа.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что в оборонном бюджете на 2019 год прописано приостановление выделения средств на программу «Открытое небо».

Напомним, участниками Договора по открытому небу являются 34 государства. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облёты территорий друг друга.
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