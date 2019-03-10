Госдеп прокомментировал мину в багажнике сотрудника посольства

Госдеп США сделал заявление по поводу мины, обнаруженной в багаже сотрудника американского посольства в России в аэропорту Шереметьево, информирует РИА Новости.

В официальном сообщении Госдепартамента говорится, что мина не представляла опасности для окружающих, так как была безвредной.

После того, как ведомство урегулировало ситуацию с российской стороной, представителю посольства США разрешили вылет из России.

Напомним, сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже в аэропорту Шереметьево Москвы. Об этом сообщил 9 марта МИД РФ.

Ранее профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН объяснил, зачем США нужна провокация с миной в воздушной гавани.