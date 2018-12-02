Госдеп не откажется от второй части антироссийских санкций по делу Скрипаля

Вторая часть санкций в отношении России по делу Скрипаля будет введена, как того требует американское законодательство. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

Представитель ведомства отметил, что Госдеп «не предвосхищает решение о санкциях, но намерен выполнять требования американского законодательства», пишет ТАСС.

Речь идет о так называемом Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года, который требует применить санкционные меры. Первая часть санкций против Москвы по делу об отравлении в Солсбери была введена Вашингтоном 27 августа. Вторая часть должна быть введена через 90 дней.

В Госдепе пообещали с осторожностью подойти к выбору санкций, при этом предупредили, что меры будут более «драконовскими».

Ранее сообщалось, что россияне предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования (американского) законодательства. Бывший вице-президент Ассоциации российских банков, а ныне независимый эксперт Эльман Мехтиев пояснил НСН, что вывод валюты с долгосрочных вкладов говорит об опасениях граждан РФ на фоне возможного введения очередных санкций со стороны США.