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Горшков посоветовал «не ставить крест» на Медведевой

27 Октября 2018 в 15:03
Горшков посоветовал «не ставить крест» на Медведевой

У российской фигуристки Евгении Медведевой выдался сложный период в связи со сменой тренера и переездом в Канаду, поэтому не стоит слишком резко оценивать ее неудачу на старте сезона. Такое заявление сделал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Горшков указал на то, что этот сезон стал первым для Медведевой после Олимпийских игр, поэтому какие-то итоги подводить еще рано.

«Слишком много изменений и проблем было в жизни Жени в последнее время. Она переехала работать в другую страну, у нее новый тренер, перемены в технике. Она прошла сложный период. Не надо делать преждевременных выводов», - заявил ТАСС президент федерации.

Медведева неудачно стартовала на Гран-при Канады. Во время произвольной программы она упала и допустила еще одну грубую ошибку, в результате стала только седьмой. Лидирующую строчку по итогам короткой программы занимает россиянка Елизавета Туктамышева, сообщала НСН.

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