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«Просто потеряла концентрацию». Медведева объяснила падение на Skate Canada

27 Октября 2018 в 11:02
«Просто потеряла концентрацию». Медведева объяснила падение на Skate Canada

Российская фигуристка Евгения Медведева неудачно выступила на этапе серии Гран-при в Канаде. Спортсменка упала по ходу проката короткой программы и заняла лишь 7-е место.

По словам спортсменки, на тренировках все было настолько идеально, что она «потеряла концентрацию».

«Думаю, я просто потеряла концентрацию. Не всегда такая уверенность в себе идет на пользу», - сказала Медведева ТАСС.

Фигуристка добавила, что ей необходимо привыкнуть к своему новому телу и сознанию. Также она пообещала бороться до конца и сделать все, что в ее силах.

На первом месте после короткой программы идет россиянка Елизавета Туктамышева. Она занимает лидирующую строчку с большим отрывом. Спортсменка призналась, что впервые в этом сезоне откатала короткую программу с тройным акселем чисто и чувствует себя прекрасно, пишет Газета.ру

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