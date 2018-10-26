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Горбачёв заявил о старте гонки вооружений

26 Октября 2018 в 10:49
Горбачёв заявил о старте гонки вооружений

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал о начале гонке вооружений из-за решения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом он написал в колонке для The New York Times.

По словам первого и единственного президента СССР, милитаризация международной обстановки происходит не первый раз, сообщает RT. Горбачёв также напомнил, что Вашингтон в 2018 году вышел из соглашения по иранской программе, а в 2002 году – из договора по ПРО, сообщает Ura.ru.

Ранее президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН усомнился, что США на самом деле выйдут из ДРСМД.

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