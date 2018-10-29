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Горбачев приедет на московскую премьеру фильма о себе

29 Октября 2018 в 11:49
Горбачев приедет на московскую премьеру фильма о себе

На московской премьере документального фильма «Знакомьтесь, Горбачев» будет присутствовать сам единственный президент СССР Михаил Горбачев. Об этом рассказала в интервью РИА Новости продюсер картины Светлана Палмер. По ее словам, Горбачев еще не видел готовую картину и она станет для него сюрпризом.

Основу документального фильма «Знакомьтесь, Горбачев» немецкого кинорежиссера Вернера Херцога и британского документалиста Андре Сингера составили личные интервью с Михаилом Горбачевым.

Премьера ленты в Москве состоится 8 ноября.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев рассказал о начале гонки вооружений из-за решения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН согласился с мнением Горбачева.

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