Голый мужчина рвался на рейс в аэропорту Домодедово

Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва–Симферополь. Правонарушителем оказался 38-летний уроженец Якутска, проживающий в Подмосковье. Он прилюдно снял с себя всю одежду при выходе на посадку на рейс, за что и был задержан. Мужчину доставили в медицинскую комнату аэропорта, откуда он будет перенаправлен на обследование в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что «Внуково» станет первым в России аэропортом со станцией метро. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщал на своем персональном сайте. «Как правило, метро в аэропорты не тянут. Но для Внуково мы сделали исключение. Ведь это не только аэропорт, но и большой жилой район», - написал он. Решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Рассказовка» в аэропорт «Внуково» было принято мэром Москвы в 2017 г. Длина нового участка составит 5,2 км. На этом отрезке планируется открыть две станции: «Пыхтино» и «Внуково». Сообщается, что строительство новых станций метро займет примерно четыре года.