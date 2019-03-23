Суббота
23 марта
USD 63.77
EUR 72.59
Горячие новости

Голый мужчина рвался на рейс в аэропорту Домодедово

23 Марта 2019 в 17:50
Голый мужчина рвался на рейс в аэропорту Домодедово

Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва–Симферополь. Правонарушителем оказался 38-летний уроженец Якутска, проживающий в Подмосковье. Он прилюдно снял с себя всю одежду при выходе на посадку на рейс, за что и был задержан. Мужчину доставили в медицинскую комнату аэропорта, откуда он будет перенаправлен на обследование в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что «Внуково» станет первым в России аэропортом со станцией метро. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщал на своем персональном сайте. «Как правило, метро в аэропорты не тянут. Но для Внуково мы сделали исключение. Ведь это не только аэропорт, но и большой жилой район», - написал он. Решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Рассказовка» в аэропорт «Внуково» было принято мэром Москвы в 2017 г. Длина нового участка составит 5,2 км. На этом отрезке планируется открыть две станции: «Пыхтино» и «Внуково». Сообщается, что строительство новых станций метро займет примерно четыре года.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.