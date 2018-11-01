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Голодающий на «макарошках» депутат пожаловался на меню

1 Ноября 2018 в 08:46
Голодающий на «макарошках» депутат пожаловался на меню

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, который поспорил с экс-министром труда области Натальей Соколовой, теперь пытается прожить на 3,5 тысячи рублей, пишет Ura.ru. Бондаренко начал эксперимент 24 октября и уже стал жаловаться на однообразное меню. Его недельный рацион состоит из яичницы, супа на куриных костях, тушеных овощей, карамельки и яблока. Депутат предпринимал тщетные попытки внести некоторое разнообразие в свое питание, однако ему это не удалось. Так, Николай Бондаренко попытался добавить в еду больше лука, моркови и курицы, но это привело к сокращению количества хлеба и конфет.

Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН рассказала, какие проблемы могут возникнуть у парламентария после такой диеты.

Напомним, спору и проведению эксперимента депутата привел инцидент с неоднозначным заявлением экс-министра труда Саратовской области Натальи Соколовой. Она заявила, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно для еды на месяц, и предложила россиянам питаться «макарошками».
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