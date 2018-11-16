Голикова рассказала о толстых россиянах

Лишним весом в России страдают 14% мужчин и 26% женщин. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Российской газете».

По ее словам, это не самые плохие показатели в мире, однако, наблюдается тревожная тенденция к их ухудшению.

Зампредседателя правительства рассказала, что на государственном уровне разрабатываются меры по пересмотру рационов питания в школах и больницах. Кроме того, запланирована проверка качества продуктов питания, пишут «Известия».

Также, по словам Голиковой, будет проверен рынок биологически активных добавок, отмечает Ura.ru.

Ранее шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в эфире НСНрассказал, почему в столовой Госдумы такие низкие цены.