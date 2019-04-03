Голикова рассказала о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах России по итогам прошлого года, сообщает ТАСС. Общая численность населения страны сократилась на 99,7 тысяч человек.

По её словам, ресурсы для снижения смертности в стране есть, однако возможности обеспечить естественный прирост населения за счёт стимулирования рождаемости ограничены, отмечет Ura.ru. По её мнению, причиной тому низкое число женщин детородного возраста — не более 35 миллионов человек, пишет RT.

Ранее в эфире НСН председатель правления общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина рассказала, с какими факторами риска необходимо бороться в России для повышения рождаемости.