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Голикова рассказала о росте смертности в 32 регионах России

3 Апреля 2019 в 13:56
Голикова рассказала о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах России по итогам прошлого года, сообщает ТАСС. Общая численность населения страны сократилась на 99,7 тысяч человек.

По её словам, ресурсы для снижения смертности в стране есть, однако возможности обеспечить естественный прирост населения за счёт стимулирования рождаемости ограничены, отмечет Ura.ru. По её мнению, причиной тому низкое число женщин детородного возраста — не более 35 миллионов человек, пишет RT.

Ранее в эфире НСН председатель правления общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина рассказала, с какими факторами риска необходимо бороться в России для повышения рождаемости.

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