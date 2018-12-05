Голикова назвала наиболее страдающие от ожирения регионы

Названы российские регионы, где больше всего жителей страдает от лишнего веса. Как пишет РИА Новости, их список во время «правительственного часе» в Совете Федерации озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Пензенская, Самарская, Кировская, Оренбургская, Курганская, Новосибирская и Тюменская области.

Следствием этого, по словам Голиковой, является высокая заболеваемость диабетом в этих регионах. Также вице-премьер подчеркнула, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» власти намерены внедрить программа мониторинга за состоянием питания различных групп населения.

Как напоминает Ura.ru, ранее Татьяна Голикова отметила, что в России от ожирения страдает около 14% мужчин и 26% женщин. Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН пояснила, что ожирение нельзя рассматривать отдельно от избыточного веса.