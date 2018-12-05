Среда
05 декабря
USD 66.45
EUR 75.66
Горячие новости

Голикова назвала наиболее страдающие от ожирения регионы

5 Декабря 2018 в 12:01
Голикова назвала наиболее страдающие от ожирения регионы

Названы российские регионы, где больше всего жителей страдает от лишнего веса. Как пишет РИА Новости, их список во время «правительственного часе» в Совете Федерации озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Пензенская, Самарская, Кировская, Оренбургская, Курганская, Новосибирская и Тюменская области.

Следствием этого, по словам Голиковой, является высокая заболеваемость диабетом в этих регионах. Также вице-премьер подчеркнула, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» власти намерены внедрить программа мониторинга за состоянием питания различных групп населения.

Как напоминает Ura.ru, ранее Татьяна Голикова отметила, что в России от ожирения страдает около 14% мужчин и 26% женщин. Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН пояснила, что ожирение нельзя рассматривать отдельно от избыточного веса.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.