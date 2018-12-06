ГЛОНАСС придет в Венесуэлу

Россия и Венесуэла договорились о приходе спутниковой системы ГЛОНАСС в латиноамериканскую страну, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

По его словам, приход российского игрока позволит усилить и развить телекоммуникационную систему Венесуэлы.

Ранее НСН сообщала, что «Роскосмос» призвали сначала создать новую ракету, а уже потом высказывать обвинения в адрес компании SpaceX и её главы Илона Маска. Такую позицию высказал редактор ArsTechnica Эрик Бергер. Он также назвал критику генерального директора российского «Центра Келдыша» Владимира Кошлакова необоснованными обвинениями, подчеркнув, что в РФ летают ракеты, которые созданы давно.

Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал, что, с одной стороны, Бергер прав, с другой – нет.