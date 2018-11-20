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Глеб Самойлов: Снова могу удивляться!

20 Ноября 2018 в 15:38
Глеб Самойлов: Снова могу удивляться!

Один из основателей «Агаты Кристи» Глеб Самойлов на пресс-конференции НСН признался, что не испытывает никаких эмоций по поводу своего творчества на прошлом этапе. Сейчас всё внимание музыканта сосредоточено на его проекте «The Matrixx».

«У меня вообще «Агата Кристи» сейчас не стоит в голове. Я думаю о том, как мне жить и что творить здесь и сейчас. У меня оперативная память сейчас очень узкая. С годами всё уже и уже, всё меньше и меньше. Поэтому сосредотачиваюсь на том, что в данный момент происходит в творчестве, а там столько всего! Например, за прошедшую неделю я перерос себя предыдущего. Открыл в себе что-то новое и живу этим. Я обнаружил, что снова могу себя открывать, могу себя удивлять», - рассказал Глеб Самойлов.

Ранее на пресс-конференции НСН Глеб Самойлов объяснил, почему он решил назвать свой концерт, посвященный 30-летию «Агаты Кристи», «Тёмная сторона». В Москве юбилейное выступление Глеба Самойлова состоится 2 декабря, после этого концерт также пройдёт в Санкт-Петербурге.

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