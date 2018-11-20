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Глеб Самойлов: Приступ клаустрофобии раскрепостил меня на сцене

20 Ноября 2018 в 15:15
Глеб Самойлов: Приступ клаустрофобии раскрепостил меня на сцене

Глеб Самойлов на пресс-конференции НСН признался, что играл сначала в «Агате Кристи» на бас гитаре исключительно сидя на стуле, из-за стеснительности. Однако всё изменилось в один момент в 1995 году

«У меня был такой имидж. Сначала я не знал, что делать на сцене, тогда мне посоветовали – сиди. Я сел. Потом, как-то у меня случился приступ клаустрофобии. Народу много, я один, деться некуда, все куда-то ходят: влево – вправо, вперёд - назад. Тогда вскочил и уже больше не садился», - рассказал Глеб Самойлов.

Ранее на пресс-конференции НСН автор большинства композиций «Агаты Кристи» впервые поведал об истинных причинах распада группы. После творческого расставания с Вадимом Глеб создал группу «The Matrixx».

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