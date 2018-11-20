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Глеб Самойлов: Открыл для себя параллельный мир

20 Ноября 2018 в 15:57
Глеб Самойлов: Открыл для себя параллельный мир

Создатель группы «The Matrixx» Глеб Самойлов, один из лидеров «Агаты Кристи» на пресс-конференции НСН рассказал о новой грани своего творчества.

«Кроме воспоминаний об «Агате Кристи» и нынешнего проекта «The Matrixx» существует ещё третий Глеб Самойлов – параллельное всему этому сольное творчество. Даже не знаю, как это точно назвать. На странице в Фейсбуке есть ссылки на треки, которые я сделал после последнего альбома группы «The Matrixx». Это своего рода коллажи, мини-спектакли. Но они существуют только в аудио варианте. Сценически я их пока не представляю», - пояснил музыкант.

Ранее на пресс-конференции НСН Глеб Самойлов рассказал, что очень стеснялся на сцене в начале творческого пути, и что помогло ему раскрепоститься. В декабре Глеб Самойлов даст два концерта, посвященных 30-летию «Агаты Кристи».

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