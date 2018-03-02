Главы США и Германии обеспокоены посланием Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность докладом, представленным Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.

Западные политики считают, что демонстрация образцов новейшего оружия России может оказать негативное воздействие на усилия международного сообщества в области контроля над вооружениями.

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию РФ 1 марта. Российский президент в числе прочего рассказал о ракетах с ядерными боеголовками. По словам Путина, разработки способны преодолеть оборонные системы других стран.