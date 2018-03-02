Пятница
02 марта
USD 56.43
EUR 68.88
Горячие новости

Главы США и Германии обеспокоены посланием Путина

2 Марта 2018 в 18:51
Главы США и Германии обеспокоены посланием Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность докладом, представленным Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.

Западные политики считают, что демонстрация образцов новейшего оружия России может оказать негативное воздействие на усилия международного сообщества в области контроля над вооружениями.

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию РФ 1 марта. Российский президент в числе прочего рассказал о ракетах с ядерными боеголовками. По словам Путина, разработки способны преодолеть оборонные системы других стран.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.