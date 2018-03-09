Главу «Офицерского корпуса» Рубана обвинили в покушении на Порошенко

Руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубана, задержанного в Донбассе с арсеналом оружия, обвинили в подготовке теракта в дипломатическом квартале Киева и покушении на Петра Порошенко, Арсена Авакова и других членов украинского кабмина. Об этом сообщили украинские СМИ.

В пятницу днем Рубана доставили в суд для избрания меры пресечения. Ранее он был задержан при попытке въезда на подконтрольную Киеву территорию Донецкой области с арсеналом оружия, спрятанного в мебели. Среди прочего у Рубана обнаружили гранатометы и мины калибром 122 мм.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН не исключил, что Рубана, открыто призывающего закончить войну в Донбассе и критикующего нынешнюю украинскую власть, просто подставили.