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Главным тренером «Спартака» стал Олег Кононов

12 Ноября 2018 в 14:09
Главным тренером «Спартака» стал Олег Кононов

Главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» стал Олег Кононов. С ним подписан контракт до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам текущего. Об этом говорится на сайте красно-белых.

До этого Олег Кононов тренировал тульский «Арсенал», а также «Краснодар» и «Ахмат», передает RT.

Шесть матчей исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» был Рауль Рианчо. Ожидается, что уже следующую встречу команда проведет под руководством Кононова, сообщает телеканал «360».

Ранее двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН поддержал фанатов красно-белых в желании наказать капитана команды Дениса Глушакова.

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