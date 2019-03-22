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Глава Забайкалья плачет при общении с народом

22 Марта 2019 в 12:51
Глава Забайкалья плачет при общении с народом

Глава Забайкальского края Александр Осипов в очередной раз публично расплакался. Инцидент произошел во время встречи с многодетной матерью из Читы Ольгой Сережиной. Женщина рассказала радиостанции «Говорит Москва», что и.о. губернатора Забайкалья плакал у нее в квартире, когда она говорила ему о сыне, заболевшем менингитом.

«Он спросил, почему заболел ребенок менингитом. Я начала ему объяснять, объяснять последствия, заплакала сама, заплакал он, заплакала с ним подчиненная женщина. Рыдали все», — цитирует РЕН ТВ Сережину.

Осипов пообещал помочь женщине, которая является матерью семерых детей, с реабилитацией ребенка-инвалида и разобраться, в связи с чем семья была снята с очереди на получение жилья.

Ранее Александр Осипов чуть было не прослезился во время «Прямого разговора» с жителями, сообщает Ura.ru. Трогательный момент произошел после того, как та же Ольга Сережина рассказала, что использует для ухода за ребенком-инвалидом влажные салфетки из-за отсутствия водоснабжения в аварийном доме, где живет семья.

Ранее врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов в эфире НСН рассказал, как он уговаривает женщин рожать.

 

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