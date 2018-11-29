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Глава ВТБ пришел на вечеринку для инвесторов в костюме джедая

29 Ноября 2018 в 10:08
Глава ВТБ пришел на вечеринку для инвесторов в костюме джедая

Глава банка ВТБ Андрей Костин пришел на инвестиционный форум «Россия зовёт!» в образе Оби-Вана Кеноби, персонажа «Звездных войн». Как сообщает РБК, закрытая вечеринка банка в стиле знаменитой киносаги прошла 28 ноября в Москве.

Костин поприветствовал «славный орден инвест-джедаев», заявив, что это «славно, в разгар серьезного форума на время снять галстук и одеться в домашнее».

Накануне в российской столице стартовал 10-й ежегодный инвестиционный форум «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». Основная его цель — привлечение инвестиций в российскую экономику и улучшение инвестклимата. В Открытии принял участие президент РФ Владимир Путин. Как ранее написала НСН, глава России понизил статус украинской провокации до «небольшого пограничного инцидента».
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