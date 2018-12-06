Глава ВМС Украины готов сеть в российское СИЗО вместо моряков

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко предложил свою кандидатуру для обмена на моряков, задержанных и арестованных в Росси за нарушение границы в Чёрном море. Как завил глава ВМС немецкому изданию Bild, у него «разрывается сердце», когда он видит «своих солдат, которых противозаконно удерживают в России», отмечает Ura.ru .

Два катера и буксир ВМС Украины 25 ноября нарушили российскую госграницу по пути в Керченский пролив. Они не реагировали на вызовы и требования пограничников, в итоге нарушителей задержали силой. После ареста в Крыму все 24 украинских военнослужащих были переведены в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке Василий Корчмарь в эфире НСН назвал продолжением русофобской активности намерение киевского режима подать иск в Международный суд ООН в связи с задержанием украинских кораблей.