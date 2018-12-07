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Глава УФСИН по Амурской области ответил за деликатесы крабоеда Цеповяза

7 Декабря 2018 в 10:40
Глава УФСИН по Амурской области ответил за деликатесы крабоеда Цеповяза

Руководитель управления Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области понёс строгую дисциплинарную ответственность в связи с ситуацией по условиям содержания в колонии участника банды Цапка Вячеслава Цеповяза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН. Там уточнили, что к строгой дисциплинарной ответственности привлечены также ещё несколько сотрудников ведомства, отмечает RT.

Сообщается также о продолжении проверки в отношении руководства исправительной колонии номер 3 в Амурской области, где Цеповяз отбывает наказание по суду.

Ранее в интернете были обнародованы фотографии и видеозаписи, на которых осужденный член банды Цапка поедал разнообразные деликатесы в комфортной обстановке с диваном и телевизором.

Участники банды Цапка, среди прочих преступлений, были признаны виновными в убийстве 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года.

Ранее в эфире НСН член президентского Совета по правам человека Александр Брод заявил, что к подбору членов общественных наблюдательных комиссий на местах нужно подходить более ответственно, чтобы исключить случаи создания «санаторно-курортных условий для осужденных».

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