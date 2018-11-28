Глава саратовского МЧС задержан за превышение полномочий и растрату

В Саратовской области задержан начальник Главного Управления МЧС по региону Игорь Качев. Он был задержан в своем кабинете, после чего там был проведен обыск. Чиновник задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и растрате.

Игорь Качев является братом губернатора региона Валерия Радаева, отмечает Ura.ru. Он возглавляет Главное управление МЧС по Саратовской области с 2013 года, имеет медали «За отличие в ликвидации последствий ЧС», «XX лет МЧС России», «За разминирование».

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