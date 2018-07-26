Глава НПО им.Лавочкина не признается в мошенничестве

Генеральный директор акционерного общества «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» Сергей Лемешевский, обвиняемы в мошенничестве, отказывается признать свою вину. Об этом он заявил в Бабушкинском суде Москвы, сообщает РИА Новости. Такую же позицию заняла ещё одна обвиняемая по этому делу – руководитель правового департамента ведущего предприятия ракетно-космической промышленности Екатерина Аверьянова.

Ранее стало известно, что обвинение также предъявлено председателю адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорю Третьякову. По версии следствия, в течение двух лет они заключали фиктивные контракты о предоставлении юридической помощи НПО на общую сумму 330 миллионов рублей.

Сообщалось, что Третьяков объявлен в федеральный розыск. Однако на суде представители адвокатской конторы заявили, что он не отказывается сотрудничать со следствием. В данный момент юрист находится в Иркутстке и вернётся в Москву 29 июля.